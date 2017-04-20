В Тамбове возбудили дело о гибели женщины и двух детей при пожаре

ВОРОНЕЖ, 20 апр — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели в пожаре пожилой женщины и двух ее правнуков в частном доме в Тамбовской области, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Пожар произошел вечером во вторник в селе Красиловка Петровского района. На месте трагедии были обнаружены тела 67-летней женщины и ее правнуков — пятилетнего мальчика и двухлетней девочки. Мама детей в момент трагедии была в магазине с третьим ребенком, а ее сожитель был в это время на работе. По факту случившегося СК начал доследственную проверку.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Как рассказал РИА Новости представитель регионального управления СК РФ, предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. По данным следствия, в тот день в доме было отключение электроэнергии, свет включили около 15 часов мск.