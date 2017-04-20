Новый фигурант дела о взрыве в Петербурге дважды выезжал в Турцию

Подозреваемый в соучастии организации теракта в Петербурге Акрам Азимов в Басманном суде Москвы. 20 апреля 2017

Подозреваемый в соучастии организации теракта в Петербурге Акрам Азимов в Басманном суде Москвы. 20 апреля 2017

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Брат предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Акрам Азимов, как и смертник Акбаржон Джалилов, дважды ездил в Турцию, сказано в материалах дела, оглашенных в четверг в Басманном суде Москвы.

"Согласно отметкам в заграничном паспорте, подозреваемый дважды выезжал в Турцию — в декабре 2016 года и в марте 2017 года", — сказала судья.

Как сообщали в СК РФ, при задержании Акрама Азимова в новой Москве у него изъяли боевую гранату РГД-5. По данным ФСБ, он помогал в переправке денег, использованных при подготовке теракта, и в организации связи с международными террористами.

Всего по делу проходит 10 человек.