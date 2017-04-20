В редакции "Новой газеты" обнаружили второй конверт с порошком

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В почте редакции "Новой газеты" обнаружили второй конверт с порошком неизвестного происхождения; проверка показала, что его содержимое не опасно, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

На сайте "Новой газеты" в среду появилась информация, согласно которой около 11.00 в редакцию поступил конверт из Грозного без подробного обратного адреса на имя руководства газеты, внутри конверта был обнаружен белый порошок неизвестного происхождения. В здание прибыли оперативные службы МЧС и полиция и, как сообщила РИА Новости пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова, забрали конверт с собой, редакция после произошедшего работает в обычном режиме. Накануне в редакцию уже поступал конверт с белым порошком неизвестного происхождения, первичный анализ которого не выявил опасных веществ.

"Сегодня по обращению одного из средств массовой информации сотрудники столичной полиции провели проверку содержимого конверта, поступившего в редакцию. Содержимое было направлено на исследование, в результате которого установлено, что никакой опасности для жизни и здоровья вещество не представляет", — сказал собеседник агентства.