Бывший зампред правительства Ивановской области получил 8,5 лет колонии

ВОРОНЕЖ, 20 апр — РИА Новости. Суд приговорил бывшего первого заместителя председателя правительства Ивановской области Андрея Кабанова к 8 годам 6 месяцам колонии за взяточничество, сообщает в четверг прокуратура региона.

Кабанов стал фигурантом нескольких эпизодов по статье УК "получение взятки". Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Суд установил, что в 2014-2015 годах Кабанов получил взятки в сумме 7 миллионов рублей от председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству за покровительство по службе, а также в сумме 1 миллиона рублей от предпринимателей, осуществляющих лесозаготовительную деятельность в регионе, за способствование оформлению разрешительной документации на эти работы", — говорится в сообщении.

Приговор бывшему первому заместителю председателя правительства области вынесен 20 апреля Ленинским районным судом города Иваново. "Суд приговорил Кабанова к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом в размере 30 миллионов рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", — сообщает прокуратура. Экс-чиновник был взят под стражу в зале суда.

По информации надзорного ведомства, Кабанов также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, административно-хозяйственными, организационно-распорядительными функциями в государственных органах, органах местного самоуправления на 3 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.