В результате массовой драки в Воронеже погиб человек

ВОРОНЕЖ, 20 апр — РИА Новости. Празднование дня рождения в одном из кафе Воронежа завершилось массовой дракой гостей, в результате которой один человек погиб и трое получили ранения, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

По предварительным данным, 18 апреля 2017 года в кафе по улице Волгоградской группа людей праздновала день рождения внучки 50-летнего мужчины. На празднике присутствовали около 40 человек, по данным местных СМИ — азербайджанцев.

"В процессе отдыха около кафе между группой парней из числа отдыхающих на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, переросший в драку. В ходе драки 36-летний мужчина достал нож и нанес им удары двум парням в область грудной клетки", — говорится в сообщении СК.

Пострадавшие были доставлены в больницу, где 26-летний участник драки скончался от ранений в грудь, другой находится в реанимационном отделении. Также, по данным следствия, ножевые ранения получил сам подозреваемый и его брат.

"Им назначены судебные экспертизы с целью установления причиненного вреда здоровью. После причинения телесных повреждений пострадавшим, подозреваемый с места происшествия скрылся", — отмечает следствие.

По факту смерти в больнице 26-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Местонахождение подозреваемого было установлено силами полиции и следственного управления. Как отмечает СК, сейчас с ним проводятся следственные действия: устанавливается мотив преступления, а также все обстоятельства произошедшего.