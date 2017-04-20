Новый фигурант дела о теракте в метро Петербурга отказался признать вину

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (549)

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Брат предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Акрам Азимов отрицает свою причастность к взрыву, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

"Я не причастен к теракту", — сказал подозреваемый, которому вменяется непосредственное участие в террористической атаке.

Суд сейчас рассматривает ходатайство о его аресте.

Как сообщали в СК РФ, при задержании Акрама Азимова в новой Москве у него изъяли боевую гранату РГД-5. По данным ФСБ, он помогал в переправке денег, использованных при подготовке теракта, и в организации связи с международными террористами.