Барда из города Дно обвинили в экстремизме за публикацию песен в YouTube

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Барда из города Дно Псковской области обвинили в экстремизме за публикацию своих песен в Youtube и в соцсети "ВКонтакте", сообщил РИА Новости адвокат музыканта Дмитрий Динзе.

"УФСБ России по Псковской области предъявило обвинение 44-летнему жителю города Дно Борису Яковлеву в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета". Яковлев известен авторскими песнями, которые он публикует в своем канале на YouTube, а также на собственной странице в соцсети "ВКонтакте". Музыканта отпустили под подписку о невыезде", — сказал Динзе.

По его словам, Яковлев вину не признал, от дачи показаний отказался, так как стороне защиты необходимо проанализировать тексты песен.

Кроме того, в настоящее время назначена компьютерная экспертиза по цифровым носителям, изъятым у Яковлева, а также в ближайшее время будет назначена и проведена судебная лингвистическая экспертиза.

По версии ФСБ, кроме записей песен для YouTube, с 20 по 29 июня 2016 года Яковлев разместил на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" пять материалов, в которых изложил свои идеи о ситуации и событиях в стране.

"Речь идет о текстах, начинающихся со слов "Про выборы", "Мы свой лимит на революции уже исчерпали", "Над головою карлика", "Мне вот интересно", "Читая новостную ленту", — уточнил Динзе.

По его словам, оперуполномоченный УФСБ РФ по Псковской области написал рапорт — сообщение о преступлении, в котором сообщил, что в опубликованных текстах Яковлева имеются признаки преступления: публичные призывы к экстремизму в интернете.

Доцент кафедры педагогики и психологии Сибайского института Башкирского государственного университета Андрей Поминов в проведенном по этому факту исследовании написал, что в содержании публикаций "имеются психологические и лингвистические средства, направленные на побуждение неопределенного круга лиц к осуществлению экстремистских действий, направленных на насильственное изменение существующего государственного строя или на захват власти".

Барду грозит до 5 лет реального лишения свободы.