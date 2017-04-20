Под Мурманском хирурга обвиняют в причинении смерти по неосторожности

МУРМАНСК, 20 апр — РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении врача-хирурга Кандалакшской центральной районной больницы; женщина, которая также является депутатом, обвиняется в причинении смерти по неосторожности пациенту из-за ненадлежащего исполнения обязанностей, сообщает региональное управление СК РФ.

"По версии следствия, в январе 2016 года обвиняемая 1954 года рождения, занимая должность врача-хирурга ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ", в нарушение нормативно-правовых документов, ненадлежащим образом оказывая медицинскую помощь, причинила по неосторожности смерть мужчине 1969 года рождения вследствие небрежного отношения к исполнению своих профессиональных обязанностей", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что мужчина был экстренно госпитализирован, и обвиняемая проводила ему операцию, однако, как после показала экспертиза, операция прошла с нарушениями, и через некоторое время пациент скончался.

Обвиняемая также является депутатом местного совета депутатов, что дает ей особый правовой статус. Женщина обвиняется по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

На стадии следствия в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.