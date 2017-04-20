Под Мурманском хирурга обвиняют в причинении смерти по неосторожности

МУРМАНСК, 20 апр — РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении врача-хирурга Кандалакшской центральной районной больницы; женщина, которая также является депутатом, обвиняется в причинении смерти по неосторожности пациенту из-за ненадлежащего исполнения обязанностей, сообщает региональное управление СК РФ.
Отмечается, что мужчина был экстренно госпитализирован, и обвиняемая проводила ему операцию, однако, как после показала экспертиза, операция прошла с нарушениями, и через некоторое время пациент скончался.
На стадии следствия в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.