В Ростове-на-Дону завели дело после нападения с молотком на врача скорой

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против состоящего на учете у психиатра жителя Ростова-на-Дону, который нанес травмы молотком фельдшеру скорой помощи, приехавшему к нему домой по вызову в составе бригады, сообщает СК РФ в четверг.
По данным ведомства, утром 19 апреля врач и два фельдшера скорой помощи приехали на вызов к мужчине, состоящему на учете у врача-психиатра. Как отмечается, не реагируя на уговоры о необходимости госпитализации, мужчина ударил фельдшера молотком. Медик получил открытую черепно-мозговую травму.
По данным СК, фельдшера госпитализировали, а к пациенту выехала другая бригада и госпитализировала его.