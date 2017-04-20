В Ростове-на-Дону завели дело после нападения с молотком на врача скорой

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против состоящего на учете у психиатра жителя Ростова-на-Дону, который нанес травмы молотком фельдшеру скорой помощи, приехавшему к нему домой по вызову в составе бригады, сообщает СК РФ в четверг.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Ростова-на-Дону. Он подозревается в совершении преступления… покушение на убийство лица в связи с осуществлением последним служебной деятельности", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, утром 19 апреля врач и два фельдшера скорой помощи приехали на вызов к мужчине, состоящему на учете у врача-психиатра. Как отмечается, не реагируя на уговоры о необходимости госпитализации, мужчина ударил фельдшера молотком. Медик получил открытую черепно-мозговую травму.

По данным СК, фельдшера госпитализировали, а к пациенту выехала другая бригада и госпитализировала его.