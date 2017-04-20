Разлива нефти на месте крушения сухогруза в Черном море нет

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Разлив нефтепродуктов на месте крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море не наблюдается, ведомство проводит мониторинг обстановки, заявил РИА Новости начальник департамента Росприроднадзора по Южному федеральному округу Алексей Пикалов.

В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасен один моряк, тела трех погибших подняты на спасательное судно. Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

"Нефтеразлив не наблюдается, проводится мониторинг ситуации. На всякий случай выставлены заградительные боны", — сказал Пикалов.

Как уточнил заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов, ранее на месте крушения было обнаружено масляное пятно. "Объемы пока не известны, мы их устанавливаем", – сказал Амирханов РИА Новости.