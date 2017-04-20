В центре Москвы автомобиль со спецсигналами врезался в столб

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Автомобиль со спецсигналами в центре Москвы врезался в столб, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Волхонка, рядом с Библиотекой имени Ленина. Автомобиль со спецсигналами двигался в сторону Арбата и на полном ходу врезался в столб. В автомобиле находились пассажир и водитель, они живы.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции подтвердили факт столкновения двух легковых машин на улице Воздвиженка, не уточнив их ведомственную принадлежность. По данным ГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал.