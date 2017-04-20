Обвиняемый по делу Немцова рассказал, за что убил политика

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве политика Бориса Немцова Заур Дадаев рассказал, что совершил преступление не за деньги, а ради Аллаха; видеозапись с его показаниями показали на заседании Московского окружного военного суда.

В настоящее время Дадаев уже отказался от этих показаний, данных на стадии следствия, и теперь отрицает свою причастность к преступлению.

"Ради Аллаха, по поводу того, что оскорбляют пророка Мухаммеда", — сказал он во время допроса. По его словам, ему предложили за убийство 5 миллионов рублей, но он от них отказался. Деньги, по словам Дадаева, ему предложил человек по имени Русик, а его фамилию он не помнит.

Причиной убийства на допросе он назвал поддержку Немцовым редакции Charlie Hebdo, опубликовавшей карикатуры на пророка, хотя следствие выяснило, что слежку за политиком они начали раньше. "Вся Россия объясняла Борису Немцову, что он не прав, что каждая вера должна соблюдаться и быть уважаемой. Но он не понял, и тогда мы решили действовать своим образом", — сказал Дадаев.

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.