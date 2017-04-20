Самолет "Аэрофлота" не смог приземлиться в Воронеже из-за неисправности

ВОРОНЕЖ, 20 апр — РИА Новости. Самолет компании "Аэрофлот" из-за технической неисправности не смог приземлиться в международном аэропорту Воронежа в четверг утром, сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.

Самолет вылетел из Москвы в 10.15 и должен был приземлиться в Воронеже в 11.05 мск.

"Нам прислали телеграмму, что на воздушном судне техническая неисправность", — сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет развернулся и полетел обратно в Шереметьево. В настоящий момент, по данным онлайн-табло, рейс задерживается до 13.40.