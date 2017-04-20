Суд вынес приговор саратовцу, угрожавшему ножом фельдшеру скорой

САРАТОВ, 20 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратовской области приговорил пожилого жителя райцентра Турки к обязательным работам за угрозу убийством фельдшеру "скорой", опасаясь, что тот госпитализирует его сожительницу и ему придется остаться одному, сообщила в четверг прокуратура области.

Ранее прокуратура сообщила, что, по версии следствия, 8 февраля 72-летнему Александру Сергееву показалось, что его сожительницу, к которой была вызвана "скорая", планируют госпитализировать, из-за чего он, не желая оставаться один, взял на кухне нож и стал угрожать убийством фельдшеру. Однако водитель "скорой" выбил нож из рук пенсионера, предотвратил преступление.

"Суд согласился с позицией гособвинителя и назначил Сергееву наказание в виде 200 часов обязательных работ… Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "угроза убийством", — говорится в сообщении.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее в Саратовской области было возбуждено еще четыре уголовных дела о нападениях в феврале на сотрудников "скорой". Так, по данным Следственного комитета, 28 февраля нетрезвый житель Красноармейска, недовольный тем, что его не пустили в реанимацию к брату, избил фельдшера "скорой", а затем ударил по лицу медсестру, которая пыталась вмешаться в конфликт. До этого, по данным СК, 25 февраля муж пациентки саратовской больницы, выражая недовольство при госпитализации супруги, сломал нос фельдшеру "скорой".

По информации следствия, 24 февраля пьяная жительница Энгельса шариковой ручкой ранила в голову фельдшера "скорой". Кроме того, по данным следствия, 11 февраля в Саратове трое местных жителей домогались фельдшера "скорой", прибывшей на вызов к якобы больному.