В Москве перекрыли канал незаконной миграции

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сотрудники МВД РФ и ФСБ пресекли деятельность группы, занимавшейся организацией незаконной миграции в Россию, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся организацией незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации путем изготовления и последующего сбыта заведомо поддельных документов, предоставляющих право пребывания (проживания) и трудоустройства в России", — сказала Волк журналистам.

Она отметила, что организатор группы лично и через доверенных лиц занимался поиском клиентов среди граждан Центрально-Азиатского региона на вокзалах Москвы и осуществлял изготовление пакета документов, необходимого для легализации пребывания мигрантов в России.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых были изъяты поддельные бланки водительских удостоверений, медицинских книжек, дипломов об образовании, патентов на осуществление трудовой деятельности и более 100 паспортов граждан Средней Азии, для которых подозреваемые готовили поддельные документы на пребывание и трудовую деятельность в России. Также изъята так называемая "черная бухгалтерия" участников организованной группы, мобильные телефоны и денежные средства.

Возбуждено дело по статье "организация незаконной миграции", в отношении организатора группы и двух активных участников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.