В администрации Миасса второй раз за неделю проходят обыски

ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр – РИА Новости. Сотрудники ГУМВД России по Челябинской области второй раз на текущей неделе проводят выемку документов в администрации города Миасс, которая связана с распределением срезки асфальта в 2016 году, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Во вторник следователи ГУМВД России по Челябинской области в сопровождении ОМОН проводили оперативно-разыскные мероприятия в администрации. Правоохранители изъяли документы, касающиеся аренды земли с 2015 года и до настоящего времени. Пресс-служба ГУМВД России по области позже подтвердила данную информацию.

"Сегодня утром в администрации Миасского городского округа продолжились оперативные мероприятия по обследованию документов по распределению срезки асфальта в сентябре 2016 года. Оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействию коррупции ОМВД по Миассу совместно с представителями отдела по борьбе с оргпреступностью ГУМВД России по Челябинской области получили от сотрудников администрации интересующие бумаги", — говорится в сообщении.

Оперативники изучают документы по обращениям граждан в правоохранительные органы, уточняет пресс-служба.

В пресс-службе ГУМВД России по региону пока не прокомментировали оперативные мероприятия в администрации Миасса.