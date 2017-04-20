На Кубани начали проверку после отравления четырех человек бытовым газом

КРАСНОДАР, 20 апр — РИА Новости. Следователи в Успенском районе Кубани проводят проверку по факту обнаружения тел двух человек с признаками отравления бытовым газом, еще двое отправившихся доставлены в больницу, сообщила пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, трое молодых людей и девушка в бессознательном состоянии были обнаружены в среду в одном из частных домов в селе. По приезду скорой помощи медработники констатировали смерть двух 21-летних молодых людей.
Как уточнили в СК РФ по региону, предполагается, что причиной отравления газом стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.