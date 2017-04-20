В Югре в суд передали дело бизнесмена, обвиняемого в неуплате налогов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 апр — РИА Новости. Заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя предприятия в ХМАО, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Правдинская геологоразведочная экспедиция" обвиняется в ряде налоговых преступлений. С 2010 по 2013 год он не перечислил налог на доходы физических лиц в размере более 118 миллионов рублей, а также уклонился от уплаты организацией налога на прибыль, НДС и транспортного налога на сумму свыше 57 миллионов рублей.

Позже бывший директор указанного предприятия вместо уплаты налогов, пени и штрафов скрыл более 47 миллионов рублей на счетах третьих лиц.

"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ханты-Мансийский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Кроме того, заместителем генерального прокурора Российской Федерации Юрием Пономаревым заявлен гражданский иск в защиту интересов государства и муниципального образования на сумму 176 миллионов рублей", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, сообщается, что на имущество обвиняемого наложен арест, в том числе на трехкомнатную квартиру, земельные участки, долю в уставном капитале юридического лица.

В настоящее время предприятие находится в стадии банкротства. В декабре прошлого года в ходе заседания правительства Югры была озвучена информация, согласно которой более 700 его работников попали под сокращение.