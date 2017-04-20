Семья подозреваемого по делу о взрыве в Петербурге избегает журналистов

Предполагаемый организатор теракта в метро Петербурга Аброр Азимов на заседании в Басманном суде Москвы

Предполагаемый организатор теракта в метро Петербурга Аброр Азимов на заседании в Басманном суде Москвы

БИШКЕК, 20 апр — РИА Новости. Семья подозреваемого в организации теракта в Петербурге Аброра Азимова избегает общения с журналистами, передает в четверг агентство Sputnik Киргизия.

Азимова удалось задержать в понедельник в ходе спецоперации ФСБ в Одинцовском районе Подмосковья. По данным спецслужбы, именно он "осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова". По сообщению ФСБ, его брат Акрам Азимов был задержан в среду в поселке Московский Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы.

"Корреспондент Sputnik Кыргызстан поехал в Джалал-Абад, чтобы поговорить с семьей подозреваемых в организации теракта в Санкт-Петербурге, но дом был закрыт. Соседи позже рассказали, что только после того, как журналисты уехали, из дома начали выходить люди", — говорится в сообщении.

По информации агентства, сосед семьи Азимовых по имени Адилет рассказал, что в доме, где рос Аброр, живет его мать, которая после развода с мужем воспитывала пятерых детей. У Аброра есть дочь с ограниченными возможностями здоровья. Супруга и ребенок живут вместе с матерью Азимова. В доме также живут супруги братьев Аброра.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © ФСБ РФ Кадры задержания предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Все новости Киргизии читайте на сайте Sputnik Кыргызстан >>

Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>