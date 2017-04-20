Семья подозреваемого по делу о взрыве в Петербурге избегает журналистов

БИШКЕК, 20 апр — РИА Новости. Семья подозреваемого в организации теракта в Петербурге Аброра Азимова избегает общения с журналистами, передает в четверг агентство Sputnik Киргизия.
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"Корреспондент Sputnik Кыргызстан поехал в Джалал-Абад, чтобы поговорить с семьей подозреваемых в организации теракта в Санкт-Петербурге, но дом был закрыт. Соседи позже рассказали, что только после того, как журналисты уехали, из дома начали выходить люди", — говорится в сообщении.
По информации агентства, сосед семьи Азимовых по имени Адилет рассказал, что в доме, где рос Аброр, живет его мать, которая после развода с мужем воспитывала пятерых детей. У Аброра есть дочь с ограниченными возможностями здоровья. Супруга и ребенок живут вместе с матерью Азимова. В доме также живут супруги братьев Аброра.
Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.
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