В Твери разоблачили группу дельцов, легализовавших 1,5 тысячи мигрантов

ЯРОСЛАВЛЬ/МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Спецслужбы в Твери пресекли деятельность преступной группы, незаконно зарегистрировавшей не менее 1,5 тысяч иностранных мигрантов через фиктивные документы о трудоустройстве и постановке на учет, сообщает УФСБ по региону в четверг.

Ранее директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета РФ Александр Бортников заявил, что основной костяк террористических групп, готовящихся к действиям в России, составляют люди, прибывшие в потоках трудовых мигрантов.

"ФСБ России во взаимодействии со спецподразделением Росгвардии в Твери пресечена деятельность преступной группы, на протяжении длительного периода времени осуществлявшей незаконную легализацию в РФ иностранных граждан путем организации их незаконного пребывания", — говорится в релизе.

По данным следствия, для регистрации мигрантов члены преступной группы подделывали документы: "Использовались так называемые "хостелы", куда осуществлялась массовая постановка на учет иностранцев. Только выявленной группой легализовано более 1,5 тысяч лиц".

Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Расследование продолжается.

Как отмечает в релизе федеральная ФСБ, деятельность подобных групп "приводит к увеличению незаконных миграционных потоков в Тверскую область и РФ в целом, способствует осложнению криминогенной обстановки, формированию террористических угроз".

"Таким образом, в РФ могут проникать лица, находящиеся в розыске за совершение преступлений, представители международных террористических организаций, которые в дальнейшем занимаются пропагандой религиозно-экстремистской идеологии, вовлечением в террористическую деятельность граждан России", — поясняют в спецслужбе.