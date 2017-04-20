В Москве предпринимателя подозревают в убийстве компаньона

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Предприниматель убил из пистолета своего компаньона после ссоры в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, вечером 19 апреля вблизи офисного центра на улице Симоновский Вал в Москве между бывшими компаньонами возникли финансовые разногласия. В ходе ссоры подозреваемый не менее пяти раз выстрелил в своего знакомого. Пострадавший с огнестрельными ранениями был незамедлительно доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан на месте происшествия охранником потерпевшего и передан сотрудникам правоохранительных органов.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что сообщение о стрельбе поступило в среду в 21.10. Погибшему мужчине было 62 года.