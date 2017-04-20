Житель Екатеринбурга попытался убить сына на глазах у прохожих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который попытался убить своего сына на глазах у прохожих, сообщает СУ СК по Свердловской области.
Мальчик был доставлен в больницу, а сам мужчина успел скрыться. Позже его задержали сотрудники уголовного розыска.
В СК уточнили, что 39-летний подозреваемый работает электромехаником в одной из коммерческих организаций.
Уголовное дело возбуждено по статье "покушение на убийство малолетнего". По словам следователей, мужчина уже был судим.