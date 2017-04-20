В Приморье на подростка-угонщика, который врезался в 11 машин, завели дело

ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 17-летнего подростка, который в состоянии алкогольного опьянения угнал машину, не справился с управлением и повредил 11 автомобилей, сообщила в четверг пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

"В отношении жителя Владивостока, повредившего 11 автомашин, возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленник похитил в автомастерской ключи от автомобиля и скрылся на транспортном средстве в неизвестном направлении. Не справившись с управлением, правонарушитель повредил припаркованные на придомовой территории автомашины. Согласно акту медицинского исследования, в момент совершения ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, уголовное дело возбуждено по статье "неправомерное завладение транспортным средством".

Ранее в дежурную часть сообщили, что на улице Анны Щетининой на придомовой территории водитель автомобиля Toyota Crown совершил столкновение с несколькими припаркованными автомобилями, после чего скрылся. Полицейские установили личность и задержали злоумышленника.

"Задержанным оказался 17-летний житель города Владивостока. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по статье "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления автотранспортом", — рассказали в пресс-службе.

В полиции отметили, что согласно законодательству Российской Федерации, для определения возраста наступления уголовной ответственности применяются две возрастные планки, согласно которым наступает так называемое "криминальное совершеннолетие". Возраст, с которого возможно привлечение к уголовной ответственности, за большинство преступлений составляет 16 лет. Уголовное наказание также может наступить в ряде случаев и с 14-летнего возраста.