На Дальнем Востоке за сутки почти вдвое сократилась площадь лесных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 20 апр – РИА Новости. Двенадцать новых пожаров возникло за сутки в лесах Дальнего Востока, огнем пройдено 292,6 гектара – почти вдвое меньше, чем накануне, следует из сообщения департамента лесного хозяйства по ДФО.

В среду сообщалось, что в ДФО действовало 12 пожаров, площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 539 гектаров.

"В минувшие сутки в ДФО на землях лесного фонда возникло 12 новых пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 16 очагов: 10 в Приморском крае на площади 230,6 гектаров, пять в Хабаровском крае на площади 50 гектаров, один в Амурской области на площади 12 гектаров. Таким образом, площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 292,6 гектара", — говорится в сообщении.

К утру четверга ликвидировано 12 пожаров, продолжают действовать ещё четыре в Хабаровском крае.

По данным департамента, с начала пожароопасного периода этого года на Дальнем Востоке возникло 433 лесных пожара на площади 86,9 тысячи гектаров. Практически вся площадь, пройденная огнем, приходится на ЕАО и Амурскую область. За аналогичный период 2016 года в округе зарегистрирован 201 пожар на площади 59,2 тысячи гектаров.