В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 апр – РИА Новости. Камчатский региональный противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.

"В период с 00 часов 21 апреля по 23 апреля 2017 года включительно самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского муниципальных районов, города Петропавловска-Камчатского, а также с вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский", — сообщает центр.

Краевой главк МЧС России рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и, по возможности, не посещать лавиноопасные склоны в ближайшие дни.

По сообщению синоптиков, в четверг к берегам Камчатки подошёл очередной циклон. На юге полуострова отмечается сильный ветер и небольшой снег. Основной удар стихии придется на пятницу. В этот день ожидается сильный северо-восточный ветер, а также дождь со снегом.