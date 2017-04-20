Комсомольску-на-Амуре грозит нефтяное загрязнение

ВЛАДИВОСТОК, 20 апр – РИА Новости. Нефтяное загрязнение берега Амура в Хабаровске покрылось водой, и теперь токсичные отходы направляются к водозаборам Комсомольска–на–Амуре, сообщило региональное отделение ОНФ.

Ранее сообщалось, что, по данным ОНФ, размер пятна составлял более 400 квадратных метров на берегу и более 100 квадратных метров в акватории Амура. Департамент Росприроднадзора по ДФО возбудил административное дело по факту разлива нефтепродуктов. СУСК также возбудило дело; по версии следствия, 16 марта в районе ТЭЦ-2 в Хабаровске на поверхности воды в акватории реки Амур и на берегу обнаружены жидкие токсичные отходы, содержащие нефтепродукты, их концентрация превысила допустимые нормативы, что создало угрозу загрязнения реки и причинило существенный вред окружающей среде.

"Сотни кубических метров пораженного нефтепродуктами грунта уже скрылись под водой", — говорится в сообщении регионального отделения ОНФ.

По словам руководителя центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса хабаровского отделения ОНФ Владимира Сидорова, сейчас нефтепродукты вымываются рекой и направляются к водозаборам Комсомольска–на–Амуре.

По данным ОНФ, нефтепродукты продолжают поступать в акваторию реки, а источник загрязнения по-прежнему неизвестен. Активисты не рекомендуют ловить рыбу в районе ТЭЦ-2 и ниже по течению, так как, по данным ОНФ, речь идет о как минимум 50-километровой зоне загрязнения.