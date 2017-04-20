На Чукотке после отстрела белых медведей возбудили дело

ВЛАДИВОСТОК, 20 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Чукотке по факту незаконного отстрела шести особей краснокнижного белого медведя, сообщила в четверг прокуратура региона.

"…возбуждено уголовное дело … по факту незаконной добычи шести особей белого медведя, шкуры и один череп которых незаконно хранились в контейнере, принадлежащем территориально-соседской общине коренных малочисленных народов Севера "Чаплино". Учитывая, что белый медведь отнесен к особо ценным диким животным, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, прокуратурой округа ход расследования настоящего уголовного дела взят под особой контроль", — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования.