В Приморье после опрокидывания лодки ищут трех моряков

ВЛАДИВОСТОК, 20 апр – РИА Новости. Лодка с тремя рыбаками перевернулась в Тернейском районе Приморья, спасатели и полиция ищут пропавших, сообщил в четверг краевой главк МЧС РФ.

"Девятнадцатого апреля… поступило обращение с просьбой об оказании помощи сотрудникам полиции в проведении поисковых работ троих человек, пропавших в ночное время суток в результате опрокидывания катера в прибрежной полосе, расположенной в районе посёлка Усть-Соболевка Тернейского муниципального района. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении.

В четверг спасатели филиала Находкинского поисково-спасательного отряда "Рудная пристань" подключатся к поискам рыбаков.