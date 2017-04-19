СК проверит видеоролик, на котором подростки в Москве избивают школьницу

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Следователи начали проверку после распространения в СМИ видеоролика, на котором видно, как группа подростков издевается и избивает 13-летнюю школьницу во дворе жилого дома на северо-западе Москвы, сообщает в среду пресс-служба столичного ГСУСК России.

"В средствах массовой информации распространено видео избиения школьницы во дворе жилого дома на северо-западе Москвы. Из видеоролика следует, что группа подростков заставили девочку встать на колени и признаться в своем недостойном поведении. При этом одна из девочек несколько раз сильно бьет сверстницу ногой. В ходе проверки установлено, что опубликованное видео было снято в 2013 году. На момент совершения противоправных действий участникам конфликта было 13 лет", — говорится в сообщении.

Как отмечает СК, по сообщению в СМИ организована доследственная проверка.