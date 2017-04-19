В Смоленске будут судить участника банды, похищавшей цыган

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Бывший полицейский, участник банды, похищавшей цыган ради выкупа в Центральной России, предстанет перед судом в Смоленской области – мужчина пять лет скрывался от следственных органов и был задержан только в феврале 2017 года, сообщило СУ СКР по региону в среду.

По версии следствия, в 2010 году житель Московской области создал банду, в которую входили сотрудники столичных силовых структур, а также жители Московской и Смоленской областей.

"Основной целью злоумышленников было похищения цыган, которые располагали денежными средствами в крупном и особо крупном размере наличными, и не имели активной поддержки среди лиц одной с ними народности. Информаторами преступной группы были цыгане отец и сын, проживающие на территории Смоленской области", — говорится в сообщении. Для совершения преступлений бандиты использовали огнестрельное и травматическое оружие, форменное обмундирование сотрудников силовых структур.

Участники банды, как считает следствие, причастны к двум похищениям. Они подкидывали цыганам наркотики, затем инсценировали задержание, а на самом деле вывозили их в Московскую область и требовали деньги за освобождение у их родственников. Одного из потерпевших преступники отпустили после получения выкупа в 700 тысяч рублей, а за второго требовали 1,5 миллиона.

"В феврале 2017 года обвиняемый, скрывавшийся от следствия более 5 лет, был задержан и заключен под стражу", — сообщает следствие, уточняя, что мужчина на момент совершения преступления был сотрудником подмосковной полиции. Еще один участник банды, в настоящее время находится в розыске.

Уточняется, что восемь членов банды, в зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности, уже приговорены к длительным срокам лишения свободы — от 3 лет 9 месяцев до 12 лет.