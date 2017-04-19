В Нижнем Новгороде проверяют информацию о нефтяных пятнах на Волге

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр — РИА Новости. Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу проверяет информацию о появлении нефтяных пятен на поверхности воды реки Волга рядом с Нижним Новгородом, сообщили РИА Новости в ведомстве.

С заявлением о содержании нефтепродуктов в воде в управление обратился нижегородский филиал Группы "Т Плюс", у которого на берегу реки расположена Сормовская ТЭЦ. Специалисты компании, в связи с паводком осуществляющие контроль качества речной воды, используемой в технологическом процессе ТЭЦ, выявили превышение допустимых норм содержания нефтепродуктов в водоеме почти в два раза.

Также специалисты "Т Плюс" считают, что содержание нефтепродуктов в реке может привести к повреждению оборудования ТЭЦ и, как следствие, к прекращению теплоснабжения жителей нескольких районов Нижнего Новгорода.

В департамент Росприроднадзора РИА Новости сегодня сообщили, что по заявлению Группы "Т Плюс" организована проверка воды реки Волга рядом с Сормовской ТЭЦ.

"Сотрудники департамента взяли пробы воды из реки, и сейчас они направлены на экспертизу. Если информация о наличии нефтепродуктов подтвердится, то Росприроднадзор приступит к выявлению источника загрязнения реки и виновных в этом", — сказал представитель ведомства.