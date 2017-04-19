Жители семи районов Воронежской области остались без электричества

ВОРОНЕЖ, 19 апр — РИА Новости. Погодные условия стали причиной отключения электричества в населенных пунктах семи районов Воронежской области, сообщил в среду РИА Новости представитель "МРСК Центра".

Накануне спасатели объявили метеопредупреждение в южных областях Центрального федерального округа, где с вечера вторника идет мокрый снег с сильным ветром. В частности, в Воронежской области прогнозировалось налипание мокрого снега на проводах и деревьях и северо-восточный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

"С самого утра идут отключения. Сейчас все бригады на выезде, все устраняется. Очень много заявок из-за сложных погодных условий", — сказал собеседник агентства.

По его словам, большинство звонков с сообщениями об отключениях поступают из Новоусманского, Лискинского, Верхнехавского, Нижнедевицкого, Рамонского, Хохольского и Семилукского районов. Причинами отсутствия электроэнергии собеседник агентства назвал обрывы проводов под тяжестью снега, от падающих деревьев и от сильного ветра.