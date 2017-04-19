Жители семи районов Воронежской области остались без электричества

ВОРОНЕЖ, 19 апр — РИА Новости. Погодные условия стали причиной отключения электричества в населенных пунктах семи районов Воронежской области, сообщил в среду РИА Новости представитель "МРСК Центра".
"С самого утра идут отключения. Сейчас все бригады на выезде, все устраняется. Очень много заявок из-за сложных погодных условий", — сказал собеседник агентства.
По его словам, большинство звонков с сообщениями об отключениях поступают из Новоусманского, Лискинского, Верхнехавского, Нижнедевицкого, Рамонского, Хохольского и Семилукского районов. Причинами отсутствия электроэнергии собеседник агентства назвал обрывы проводов под тяжестью снега, от падающих деревьев и от сильного ветра.