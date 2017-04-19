Защита экс-главы Марий Эл Маркелова обжаловала его арест

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Защита бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова обжаловала решение Басманного суда Москвы о его аресте по обвинению в получении взяток на 235 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката на решение суда об избрании меры пресечения", — сказала она.

Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Ранее Басманный суд Москвы избрал в отношении Маркелова меру пресечения в виде содержания под стражей, срок ареста установлен до 12 июня. На время следствия экс-глава Марий Эл находится в СИЗО "Лефортово".

Следственный комитет России ранее сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям "получение взятки", "дача взятки", "посредничество во взяточничестве" в отношении бывшего главы республики Марий Эл и его соучастников, ему вменяют получение взятки на сумму более 235 миллионов рублей. Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

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