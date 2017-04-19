Сын генерала Лопырева заявил, что изъятые деньги он взял взаймы у знакомого

Генерал ФСО Геннадий Лопырев, обвиняемый в получении взятки, перед рассмотрением ходатайства следствия об избрании меры пресечения у 94-го гарнизонного военного суда

Генерал ФСО Геннадий Лопырев, обвиняемый в получении взятки, перед рассмотрением ходатайства следствия об избрании меры пресечения у 94-го гарнизонного военного суда

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Сын генерала ФСО Геннадия Лопырева, арестованного по делу о взятках, утверждает, что изъятую у него дома наличность на 140 миллионов рублей он взял взаймы у знакомого.

"Мой доход за прошлый год составил около 50 миллионов рублей", — заявил в Мосгорсуде Александр Лопырев, назвавший себя бизнесменом.

По его словам, деньги ему дал взаймы некий знакомый, и их арест влечет для него "серьезные риски по обязательствам".

"У меня есть налоговые декларации, которые полностью перекрывают указанную сумму", — сказал сын генерала.

Следователь подтвердил, что Лопырев-младший брал крупную сумму в долг, но, судя по договору займа, деньги предоставлялись в евро, а изъятые в квартире средства были в трех валютах – более 63 миллионов рублей, миллион евро и 350 тысяч долларов.

Геннадий Лопырев был задержан в конце ноября прошлого года. По ходатайству следствия 94-й гарнизонный военный суд Москвы санкционировал его арест.

По данным следствия, генерал получал взятки от бизнесменов за покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Как стало известно ранее, ему вменяется получение взяток на сумму более 6 миллионов рублей.