Затонувший в Керченском проливе сухогруз получил шесть замечаний

КРАСНОДАР, 19 апр — РИА Новости. Затонувший в ночь на среду в районе Керченского пролива сухогруз "Герои Арсенала" в ходе последней инспекции государственного портового контроля получил шесть замечаний, несмотря на это он продолжил рейс, сообщает пресс-служба Российского профессионального союза моряков (РПСМ).
По данным профсоюза, последнюю инспекцию государственного портового контроля затонувший сухогруз проходил в ноябре 2016 года в порту Темрюк Краснодарского края. "Тогда судну было выставлено 6 замечаний, одно из них касалось проблем со спасательными шлюпками, однако сухогруз не задержали, он спокойно продолжил рейс", – отмечается в сообщении.
Там также приводится информация инспектора Международной федерации транспортников (ITF) в Новороссийске Ольги Ананьиной, которая уточняет, что "Герои Арсенала" был построен в Советском Союзе в 1980 году, владело им Украинское речное пароходство, которое позднее преобразовалось в "УкрРечФлот", и теплоход стал ходить под украинским флагом, а в 2013 году его приобрела турецкая компания.
"Обычно суда турецких компаний эксплуатируются до последнего, техническое снабжение на них не всегда поставляется должным образом. Очень часто бывает так, что при необходимости ремонта судна он оформляется лишь на документах, а по факту никаких работ не делается. Могу предположить, что сухогруз "Geroi Arsenala" эта участь не обошла. Характер крушения – по последним данным, судно переломилось в районе надстройки – эту догадку подтверждает", – цитирует ведомство слова председателя Азово-Донской территориальной организации РПСМ Леонида Глушака.
В район крушения сухогруза было направлено несколько спасательных судов. На месте работают 200 спасателей, водолазы и подводный аппарат "Фалькон". С воздуха участие в поисках принимают вертолеты Ми-8 МЧС России и вертолет Ка-32 Министерства обороны.
По предварительным данным, сухогруз перевозил 19 тонн дизельного топлива и более полутора тонн моторного масла. Для предотвращения дальнейшего загрязнения Черного моря там поставят боновые заграждения.
После крушения сухогруза Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта". Следователи выясняют обстоятельсва происшедшего.
По данным организации, на судне также отсутствовал коллективный договор.
В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасен один моряк, тела трех погибших подняты на спасательное судно. Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
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