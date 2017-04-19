Защита блогера Соколовского ходатайствует о повторной экспертизе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Защита блогера Руслана Соколовского, игравшего в храме в Pokemon Go, подала ходатайство о повторной комплексной экспертизе по его делу, сообщил адвокат обвиняемого Алексей Бушмаков.

"По делу Соколовского защита сегодня подала ходатайство о проведении повторной комплексной экспертизы в Российском федеральном центре судебных экспертиз при Министерстве юстиции РФ", — написал Бушмаков на своей странице в Facebook.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.