В конверте, поступившем в редакцию "Новой газеты", не нашли ничего опасного

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Московские полицейские проверили содержимое конверта, поступившего в редакцию одного из средств массовой информации, и обнаружили, что его содержимое не представляет никакой опасности для жизни и здоровья, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

Ранее в среду на сайте "Новой газеты" появилась информация, согласно которой около 11 утра в редакцию поступил конверт из Грозного без подробного обратного адреса на имя руководства газеты, внутри конверта был обнаружен белый порошок неизвестного происхождения. В здание прибыли оперативные службы МЧС и полиция и, как сообщила РИА Новости пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова, забрали конверт с собой, редакция после произошедшего работает в обычном режиме.

"По обращению одного из средств массовой информации сотрудники столичной полиции провели проверку содержимого конверта, поступившего в редакцию. Содержимое было направлено на исследование, в результате которого установлено, что никакой опасности для жизни и здоровья вещество не представляет", — говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Как ранее сообщал Союз журналистов России, после выхода двух материалов о преследованиях отдельных категорий жителей Чечни в центральной мечети Грозного прошло экстренное собрание представителей 24 чеченских вирдов, исламских богословов и лидеров общественного мнения республики. По результатам этого собрания была принята резолюция, в одном из ее пунктов говорится о "нанесении оскорбления вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев". На сайте "Новой газеты" позже было опубликовано заявление, в котором рассказывалось об угрозах в адрес редакции. Главред Дмитрий Муратов в разговоре с РИА Новости отметил, что редакция очень редко жалуется на условия своей работы, но в данном случае уровень угрозы "выше того уровня опасности, которое может принять на себя любое медиа".

Проверки по факту публикации обещали провести как силовые органы, так и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Накануне омбсудсмен рассказала о первых результатах проверки. По ее словам, правоохранительные органы Чечни не получали заявлений о пропаже геев. Москалькова также заявила, что при проверке места, где — согласно публикациям — находится тайная тюрьма, информация "Новой газеты" не нашла подтверждения.