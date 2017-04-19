Сбежавшие из интерната под Омском девочки трое суток жили в шалаше

НОВОСИБИРСК, 19 апр – РИА Новости. Рыбаки в Омской области в среду обнаружили двух сбежавших из школы-интерната девочек, которых искала полиция и волонтеры, они жили в шалаше и ждали неработающего парома, сообщает Следственное управление СК РФ по Омской области.

По данным УМВД по региону, две ученицы Нововаршавской адаптивной школы-интерната в возрасте 11 и 13 лет вечером 16 апреля ушли с территории учебного заведения и пропали. Их поисками в эти дни занимались полицейские и волонтеры. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство".

"Благодаря активным следственным действиям и хорошо организованным поисковым мероприятиям с привлечением волонтеров и неравнодушных местных жителей пропавшие девочки, 11 и 13 лет, были найдены сегодня живыми и здоровыми, когда они вышли к переправе на берег реки Иртыш", — говорится в сообщении Следственного управления.

В региональном главке МВД уточнили, что в полицию позвонили рыбаки, которые и обнаружили подростков на берегу реки в восьми километрах от поселка. Полицейские отвезли школьниц в райотдел полиции и напоили чаем.

В СК отметили, что, по предварительным данным, девочки в течение нескольких дней прятались на территории села Нововаршавка в шалаше, спрятанном в кустарнике на берегу Иртыша, где ночевали, укрываясь теплыми вещами, и питались ягодами шиповника. Со слов девочек, они ждали парома, который пойдет в село Черлак, где проживают их родственники. Ранее в СК сообщали, о том, что подростки могли поехать в Черлак, расположенный на противоположном берегу Иртыша, куда в связи с закрытием переправы теперь можно добраться только через Омск.

В полиции и Следственном управлении отметили, что предварительно в отношении девочек не совершались какие-либо преступления. Сейчас они отправлены в больницу на обследование. Прокуратура проводит проверку деятельности Нововаршавской школы-интерната касательно работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.