За несанкционированную акцию 26 марта в Москве арестовали 67 человек

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Суды в Москве получили 744 административных материала в отношении задержанных на несанкционированной акции в столице 26 марта, арестовано 67 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

"В период с 27 марта по 18 апреля 2017 года в Тверской суд Москвы поступили 732 дела об административных правонарушениях, возбужденных в связи с событиями, произошедшими в центре Москвы 26 марта 2017 года, из них 138 дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), 594 дела об административных правонарушениях, предусмотренных различными частями статьи 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) КоАП РФ", — отметили в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что еще 12 материалов поступили в Мещанский суд Москвы, который арестовал четверых человек, а остальным назначил штрафы.

В настоящее время, отметили в пресс-службе, большая часть материалов рассмотрена. "Всего же судом рассмотрено 476 дел, еще по 244 материалам назначены судебные заседания, 12 материалов направлены по подсудности. По результатам рассмотрения дел вынесены 413 постановлений о назначении административных штрафов, 63 постановления о назначении административных арестов", — сказали в пресс-службе.

Как отметили в Мосгорсуде, из 488 граждан, привлеченных к ответственности, только 66 пожаловались в суд вышестоящей инстанции. 60 жалоб уже рассмотрено (полностью отменено одно постановление, 10 изменены), шесть жалоб будут рассмотрены в ближайшее время.

Несанкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. МВД сообщило, что в ходе несанкционированной акции были задержаны около 500 человек. В столичном главке МВД сообщили РИА Новости, что через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.