Ространснадзор создал комиссию после крушения сухогруза в Черном море

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Ространснадзор создал комиссию по расследованию крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море и установлению его причин, сообщается на сайте ведомства.

"В состав комиссии включены сотрудники управления государственного морского и речного надзора центрального аппарата Ространснадзора, сотрудники южного управления государственного морского и речного надзора, капитан морского порта Новороссийск, представитель Российского морского регистра судоходства", — говорится в сообщении.

В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасен один моряк, тела двух погибших подняты на спасательное судно. Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.