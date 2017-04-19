Компания-оператор рассказала о состоянии сухогруза "Герои Арсенала"

АНКАРА, 19 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Сухогруз "Герои Арсенала", потерпевший крушение в Черном море, находился в хорошем состоянии и был застрахован, заявил РИА Новости юрист турецкой компании-оператора судна Gunes shipping Сельчук Эсенъель.

В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасен один моряк, тела двух погибших подняты на спасательное судно. Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Крыму В Черном море затонул сухогруз "Герои Арсенала". Кадры поисковой операции

"Это судно ледового класса, его состояние хорошее, оно может ходить в зимних условиях по замерзшему морю. Россия дала разрешение на проход этого судна. Российские власти очень серьезно подходят к инспектированию кораблей – тщательно осматривают и только после принимают решение. У нас все наши корабли в хорошем состоянии, застрахованы. У нас большая, серьезная компания, которая работает 20 лет, впервые у нас утонуло судно", — сказал собеседник агентства.

По его словам, причина крушения судна пока неясна. "Причину мы пока не знаем. Сейчас главное – спасти людей, закончить спасательную операцию, мы внимательно за ней следим. По предварительным данным, которые мы получили от наших партнеров в России, это могло произойти из-за плохих погодных условий. Любое судно может утонуть при определенных условиях, не всегда это зависит от его состояния", — отметил Эсенъель.

"Это небольшое торговое судно, оно могло войти в небольшие гавани, пройти по реке. Вместимость его – три тысячи тонн, в этот раз он перевозил пшеницу. Владельцы судна – европейский холдинг US Deepblue, мы являемся операторами этого судна", — добавил собеседник агентства.