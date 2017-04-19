Крушение сухогруза в Черном море: есть погибшие и пропавшие без вести

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Сухогруз "Герои Арсенала" затонул в Черном море. По последним данным, погибли три человека, поиски еще нескольких членов экипажа продолжаются.

Что случилось

Сухогруз с зерном следовал из Ростовской области в Турцию. Всего на борту судна находились 12 моряков — двое россиян, девять украинцев и один гражданин Грузии.

Около 4:00 пограничники приняли с "Героев Арсенала" сигнал бедствия, о чем сразу сообщили в МЧС. Спасатели направили в район аварии, который находился в 15 милях от населенного пункта Тамань, несколько судов и авиацию.

Помощник начальника главного управления МЧС по Крыму Владимир Иванов рассказал, что одного моряка удалось спасти практически сразу.

"Состояние поднятого на борт моряка очень тяжелое, у него сильнейшее переохлаждение. Температура воды в проливе семь-восемь градусов", — пояснил Иванов.

По данным Росморречфлота, спасенным оказался моторист сухогруза, гражданин Украины. Сообщается, что его подобрал танкер "Волганефть-18", который подошел к месту аварии практически сразу после ЧП.

После оказания первой медицинской помощи спасенного моряка отправили в больницу Керчи.

О жертвах и пропавших без вести



Источник РИА Новости в экстренных службах Крыма заявил, что спасатели нашли тела трех погибших моряков.

"На борт спасательного судна подняты тела двух погибших, вблизи судна обнаружен еще один погибший", — отметил собеседник агентства.

Обнаружение двух тел подтвердили в крымском главке МЧС. В ведомстве отметили, что на погибших были спасательные жилеты.

Восемь человек по-прежнему числятся в списке пропавших без вести. В поисковой операции участвуют двести человек, с воздуха акваторию осматривают вертолеты Ми-8 МЧС и Ка-32 министерства обороны.

"Шторм четыре балла, очень высокие волны, порывы сильного юго-западного ветра, погода очень неблагоприятная для проведения поисков", — сказали РИА Новости в крымском управлении МЧС.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Крыму В Черном море затонул сухогруз "Герои Арсенала". Кадры поисковой операции

Угроза экологии

Источник РИА Новости также сообщил об экологической угрозе в районе крушения сухогруза.

"Наблюдается большое загрязнение моря нефтепродуктами", — сказал собеседник агентства.

В администрации Краснодарского края отметили, что в трюмах "Героев Арсенала" может находиться до 30 тонн нефтепродуктов. Чтобы не допустить загрязнение акватории, власти решили установить боновые заграждения.

"Шторм осложняет поиск людей. Возможно, будут вопросы и экологического характера. Срочно собираемся в Анапе на селектор по ЧС", — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Twitter.

Глава региона также поручил оказать морякам с потерпевшего крушение сухогруза всю необходимую помощь.

"Моряков готовы принять в Центральной районной больнице Темрюкского района. При необходимости будет оказана и высокотехнологичная медпомощь в краевом центре", — отметили в администрации Краснодарского края.

Расследование трагедии

Следственный комитет и прокуратура уже начали проверки по факту случившегося. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта".

"Следователями проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.

"Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль. Кроме того, Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности плавания", — пояснила РИА Новости представитель Южной транспортной прокуратуры Агнесса Савченко.

Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан первого ранга запаса Константин Сивков считает, что говорить о причинах трагедии пока рано. По его мнению, к трагедии мог привести целый ряд факторов.

"Одна из причин может быть техническая, связанная с состоянием корпуса. При длинной волне корпус может работать на излом, что приводит к разлому корабля. Есть еще вариант: при неграмотном маневрировании на большой волне, если корабль идет лагом к волне, то есть бортом, он может перевернуться. Но при волнении в четыре балла это неактуально. Корабли такого класса, как правило, имеют мореходность минимум пять баллов", — заявил Сивков в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, погодные условия существенно усложнили задачу не только спасателей, но и следователей.

"Если речь идет о четырех баллах, то волна может быть высотой от трех до шести метров. Это серьезная волна, плюс порывистый ветер — все это большие проблемы для использования вертолетов, шлюпок и спасательных катеров. Если человек находится в воде или на обломках судна, то подойти к нему проблематично — его может разбить о борт, сила удара страшная", — отметил Сивков.