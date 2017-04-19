В Черном море ищут возможную утечку нефтепродуктов из затонувшего сухогруза

КРАСНОДАР, 19 апр — РИА Новости. В акватории Черного моря в районе крушения сухогруза ищут вероятную утечку нефтепродуктов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем аккаунте в Twitter.

В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасен один моряк, тела двух погибших подняты на спасательное судно. Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, что повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

"В акватории Черного моря в районе крушения судна сейчас ищут вероятную утечку нефтепродуктов — топлива, которым был заправлен сухогруз. Все краевые службы, ответственные за ликвидацию таких ЧС, подняты по тревоге. У берегов моря расставлены наблюдательные посты", – отметил Кондратьев. По его словам, сейчас понять, была ли утечка, сложно. По данным губернатора, поверхность моря осматривают и с воды, и с воздуха.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов поручил установить боновые заграждения в районе затонувшего сухогруза "Герои Арсенала", чтобы не допустить загрязнения акватории Черного моря дизтопливом с судна.