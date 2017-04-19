В Ингушетии будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве журналиста

НАЛЬЧИК, 19 апр – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении одного из обвиняемых в убийстве известного в республике журналиста Амерхана Кокурхоева, второй обвиняемый в преступлении объявлен в розыск, сообщает региональное СУ СК.

Днем 1 января в Сунженскую райбольницу с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки был доставлен 27-летний Кокурхоев, который скончался, не приходя в сознание. Кокурхоев работал пресс-секретарем администрации Сунженского района и одновременно вел спортивные телепередачи на республиканском телеканале "Ингушетия". По факту убийства было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении убийства был задержан сосед Кокурхоева — 60-летний Руслан Джамальдинов.

"По данным следствия, Джамальдинов на почве ранее сложившихся неприязненных отношений инициировал конфликт с проживающим по соседству Кокурхоевым. В этот момент к месту конфликта подбежал находившийся рядом сын Джамальдинова — Ризван Котиев, который учинил драку с Кокурхоевым", — говорится в сообщении.

Как считают следователи, в ходе драки Котиев "путем выкриков и уговоров о причинении смерти Кокурхоеву склонил своего отца к совершению убийства", в результате Джамальдинов ножом нанес смертельное ранение журналисту.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Джамальдинова по обвинению в совершении убийства направлено в суд для рассмотрения по существу", — заявляет СУ СК. Санкция статьи "убийство" УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Котиева, который объявлен в розыск, выделено в отдельное производство. Он обвиняется в подстрекательстве к совершению убийства. "Следственными органами проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения и задержание обвиняемого", — отмечает ведомство.