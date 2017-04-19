МВД: угроза терроризма остается очень реальной

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Угроза терроризма остается очень реальной, и здесь всему силовому блоку нужно объединить усилия и не допускать, по возможности, проникновения в страну людей с "тёмным прошлым" или с "тёмными мыслями", заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова.

"В силу того, что происходит в мире, ослаблять миграционный контроль мы не имеем права. Потому что угроза терроризма остаётся очень реальной, и здесь всему силовому блоку нужно объединить усилия и не допускать, по возможности, проникновения в страну людей с тёмным прошлым или с тёмными мыслями", — сказала Кириллова.

По её словам, контрольно-надзорная деятельность остаётся главным приоритетом в работе ведомства, поскольку в стране происходят резонансные преступления с участием иностранных граждан.

"Происходят очень резонансные преступления с участием иностранных граждан… Как достижение могу сказать, но итальянцы были шокированы (когда приехали с визитом к министру внутренних дел РФ), что в столь короткое время наши информационные ресурсы позволили узнать все и про родителей (террориста-смертника, совершившего теракт в метро Петербурга, Акборжона Джалилова), и про места проживания, кто предоставлял, где работал — всю историю нахождения. Это, конечно, помогает установить круг связей, то есть упрощает работу других служб, других силовых ведомств", — сказала Кириллова.

"Поэтому контрольно-надзорная деятельность оставалась и остаётся для нас таким же приоритетом, как и предоставление государственных услуг, но считаем, что теперь она будет проводиться более консолидировано и эффективно", — добавила она.

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Ранее лидеры четырёх думских фракций внесли в Госдуму законопроект, по которому основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ будет являться осуждение лица за преступления террористического характера.

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир 24" заявил, что РФ лишать никого гражданства не может по Конституции, но может отменять решения, послужившие основанием получения российского гражданства. Поводом для этого заявления стало сообщение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, что за членство в запрещенной террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) казахстанцев будут лишать гражданства.