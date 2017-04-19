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Происшествия

МВД: угроза терроризма остается очень реальной

14:3919.04.2017
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Работа полиции
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Угроза терроризма остается очень реальной, и здесь всему силовому блоку нужно объединить усилия и не допускать, по возможности, проникновения в страну людей с "тёмным прошлым" или с "тёмными мыслями", заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова.

Спецоперация ФСБ. Архивное фото
© РИА Новости. ФСБ РФ
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Под Владимиром уничтожили двух уроженцев Средней Азии, готовивших теракты

"В силу того, что происходит в мире, ослаблять миграционный контроль мы не имеем права. Потому что угроза терроризма остаётся очень реальной, и здесь всему силовому блоку нужно объединить усилия и не допускать, по возможности, проникновения в страну людей с тёмным прошлым или с тёмными мыслями", — сказала Кириллова.

По её словам, контрольно-надзорная деятельность остаётся главным приоритетом в работе ведомства, поскольку в стране происходят резонансные преступления с участием иностранных граждан.

"Происходят очень резонансные преступления с участием иностранных граждан… Как достижение могу сказать, но итальянцы были шокированы (когда приехали с визитом к министру внутренних дел РФ), что в столь короткое время наши информационные ресурсы позволили узнать все и про родителей (террориста-смертника, совершившего теракт в метро Петербурга, Акборжона Джалилова), и про места проживания, кто предоставлял, где работал — всю историю нахождения. Это, конечно, помогает установить круг связей, то есть упрощает работу других служб, других силовых ведомств", — сказала Кириллова.

"Поэтому контрольно-надзорная деятельность оставалась и остаётся для нас таким же приоритетом, как и предоставление государственных услуг, но считаем, что теперь она будет проводиться более консолидировано и эффективно", — добавила она.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, предполагаемым исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. В понедельник Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что в Подмосковье задержан один из организаторов теракта, выходец из Центральной Азии Аброр Азимов.

Боевики ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии. Архивное фото
© AP Photo/ Militant website
К росту терроризма в мире привели действия США, заявил Патрушев

Ранее лидеры четырёх думских фракций внесли в Госдуму законопроект, по которому основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ будет являться осуждение лица за преступления террористического характера.

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир 24" заявил, что РФ лишать никого гражданства не может по Конституции, но может отменять решения, послужившие основанием получения российского гражданства. Поводом для этого заявления стало сообщение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, что за членство в запрещенной террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) казахстанцев будут лишать гражданства.

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