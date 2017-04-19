Житель Омска обнаружил на колесе своего автомобиля гранату

НОВОСИБИРСК, 19 апр — РИА Новости. Житель Омска в среду обратился в правоохранительные органы из-за привязанной неизвестными к колесу его автомобиля гранаты; проводится проверка, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

В управлении пояснили, что омич обратился с заявлением после того, как обнаружил гранату привязанной за чеку к диску колеса его машины, которая была припаркована на улице Рокоссовского в Омске. Следователи по факту угрозы убийством организовали проверку.

"На месте происшествия работает следственная группа, граната, предположительно учебная, обезврежена. Следователями совместно со следователями-криминалистами, сотрудниками полиции и взрывотехниками с применением кримтехники проводится осмотр места происшествия, изымаются доказательства, опрашиваются очевидцы, изъятая граната направлена на экспертные исследования", — говорится в сообщении.

Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.