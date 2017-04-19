У жителя Пскова изъяли боевые комплектующие и материалы о Третьем рейхе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Детали оружия и материалы о Третьем рейхе изъяты у жителя Пскова в рамках расследования возбужденного в отношении него уголовного дела по подозрению в экстремизме, сообщает в среду СУСК РФ по Псковской области.
Уголовное дело возбуждено по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
В настоящее время проводится психиатрическая судебная экспертиза подозреваемого, уточняет областное следственное управление. Расследование уголовного дела продолжается.