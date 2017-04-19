Подозреваемый в убийстве ветерана в Орловской области признал вину

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве ветерана Великой Отечественной войны в Орловской области признал свою вину и рассказал, что испытывал к пенсионеру, который был его соседом, личную неприязнь, сообщает СК России.
"Подозреваемым оказался 22-летний местный житель, который под тяжестью улик сознался в совершенном преступлении. Известно, что злоумышленник проживал с потерпевшим по-соседству. Со слов молодого человека, он испытывал личную неприязнь к пенсионеру", — говорится в сообщении.
Решается вопрос об его аресте, расследование уголовного дела продолжается.
В МВД в свою очередь сообщали, что подозреваемый встретил пенсионера в лесополосе и нанес ему телесные повреждения, от которых тот скончался. Чтобы скрыть преступление, мужчина поджег дом, принадлежавший ветерану.