Подозреваемый в убийстве ветерана в Орловской области признал вину

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве ветерана Великой Отечественной войны в Орловской области признал свою вину и рассказал, что испытывал к пенсионеру, который был его соседом, личную неприязнь, сообщает СК России.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что был задержан подозреваемый в убийстве ветерана Великой Отечественной войны в Орловской области. Им оказался 22-летний житель деревни Казначеево, который уехал в Москву на заработки. В столице мужчина и был задержан.

"Подозреваемым оказался 22-летний местный житель, который под тяжестью улик сознался в совершенном преступлении. Известно, что злоумышленник проживал с потерпевшим по-соседству. Со слов молодого человека, он испытывал личную неприязнь к пенсионеру", — говорится в сообщении.

Решается вопрос об его аресте, расследование уголовного дела продолжается.

По данным СК, первого апреля в лесополосе рядом с деревней Казначеево Орловского района с признаками насильственной смерти обнаружено тело 90-летнего местного жителя. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В МВД в свою очередь сообщали, что подозреваемый встретил пенсионера в лесополосе и нанес ему телесные повреждения, от которых тот скончался. Чтобы скрыть преступление, мужчина поджег дом, принадлежавший ветерану.