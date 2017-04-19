СМИ: футболисты "Локомотива" по пути из Тулы помогли пострадавшим в ДТП

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт. Футболисты московского "Локомотива" по пути домой с выездного матча чемпионата России с тульским "Арсеналом" помогли пострадавшим в крупном ДТП, сообщает life.ru.

Матч 23-го тура чемпионата России прошел 16 апреля в Туле и завершился крупной победой железнодорожников со счетом 3:0. По пути в Москву в ночь на 17 апреля клубный автобус "Локомотива" оказался на месте массовой аварии с участием пяти машин. Команда приняла решение остановиться и оказать посильную помощь.

В частности, полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан и нападающий Ари помогли вытащить из помятой машины пострадавшего мужчину. Автобус поехал дальше, после того как футболисты убедились, что все пострадавшие вызволены из автомобилей.

Авария произошла на 186-м километре трассы М-2 "Крым". Всего в ДТП получили травмы четыре человека, в том числе ребенок.

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