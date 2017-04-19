Источник: место крушения сухогруза в Черном море загрязнено нефтепродуктами

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Район крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе Черного моря сильно загрязнен нефтепродуктами, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Наблюдается большое загрязнение моря нефтепродуктами (в районе крушения сухогруза)", — сказал собеседник агентства.

Ранее администрация Краснодарского края сообщала, что в трюмах затонувшего сухогруза может находиться до 30 тонн нефтепродуктов. На экстренном совещании власти региона планируют рассмотреть, в том числе, и вопросы экологической безопасности.

В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасен один моряк, тела двух погибших подняты на спасательное судно. Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, что повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.